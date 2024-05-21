الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صبحى: أشكر جميع مؤسسات الدولة على ظهور نهائى الكونفيدرالية بمظهر حضارى

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أبدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سعادته البالغة والشديدة، بتحقيق نادي الزمالك، لقب بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نادي نهضة بركان المغربي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي، وحقق الأبيض الفوز بهدف نظيف سجله جناح الفارس الأبيض أحمد حمدي.

أشرف صبحي: “دايمًا بنراهن على الجماهير المصرية والرهان كسبان”

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "استعداد مصر لاستضافة نهائي أكبر بطولتين في إفريقيا مناسبة مهمة جدًا وكرة القدم بتعدل مزاج الشعب المصري".

وأضاف:" أشكر جميع مؤسسات الدولة على ظهور نهائي الكونفيدرالية، بمظهر حضاري يليق بسمعة وتاريخ الكرة المصرية".

وواصل وزير الرياضة: "حضور الجماهير في بطولة أفريقيا للشباب 2019، أسهم بشكل كبير في عودة الجماهير سريعًا للمدرجات، والتزام الجماهير المصرية يجعلنا نفخر بالراهن عليهم".

وأكمل:" نأمل أن تقدم جماهير النادي الأهلي ملحمة السبت المقبل، وأن يحقق المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا مثلما توج الأبيض أول أمس بلقب الكونفيدرالية، ودايمًا بنراهن على الجماهير المصرية والرهان كسبان".

وأردف:" أهنئ أيضًا جماهير نهضة بركان المغربي على التزامهم، وكذلك ياسين البحيري لاعب الفريق المغربي، بعد اللافته الرائعة التي ظهر خلالها، محاولاً انقاذ لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا".

وأتم قائلا: "بنرحب بكل الاشقاء في بلدهم مصر".

أشرف صبحي الجماهير الدكتور أشرف صبحي الزمالك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاهلى

مواد متعلقة

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز بلقب الكونفيدرالية

نهائى الكونفيدرالية.. أحمد حمدى يمنح الزمالك هدف التقدم على نهضة بركان

أشرف صبحى: حسام وإبراهيم حسن أيقونات للكرة المصرية.. والدورى المصرى الأقوى بإفريقيا

أشرف صبحى: نسعى بتخطيط علمى لحصد 10 ميداليات فى أوليمبياد باريس 2024

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

أسعار الأضاحي في مصر 2024.. الأبقار والماغز والأغنام بكام

عاجل|سقوط سيارة "ميكروباص" محملة بالركاب من معدية أبوغالب

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر "تليجرام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟