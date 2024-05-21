صبحى: أشكر جميع مؤسسات الدولة على ظهور نهائى الكونفيدرالية بمظهر حضارى

أبدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سعادته البالغة والشديدة، بتحقيق نادي الزمالك، لقب بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نادي نهضة بركان المغربي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي، وحقق الأبيض الفوز بهدف نظيف سجله جناح الفارس الأبيض أحمد حمدي.

أشرف صبحي: “دايمًا بنراهن على الجماهير المصرية والرهان كسبان”

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "استعداد مصر لاستضافة نهائي أكبر بطولتين في إفريقيا مناسبة مهمة جدًا وكرة القدم بتعدل مزاج الشعب المصري".

وأضاف:" أشكر جميع مؤسسات الدولة على ظهور نهائي الكونفيدرالية، بمظهر حضاري يليق بسمعة وتاريخ الكرة المصرية".

وواصل وزير الرياضة: "حضور الجماهير في بطولة أفريقيا للشباب 2019، أسهم بشكل كبير في عودة الجماهير سريعًا للمدرجات، والتزام الجماهير المصرية يجعلنا نفخر بالراهن عليهم".

وأكمل:" نأمل أن تقدم جماهير النادي الأهلي ملحمة السبت المقبل، وأن يحقق المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا مثلما توج الأبيض أول أمس بلقب الكونفيدرالية، ودايمًا بنراهن على الجماهير المصرية والرهان كسبان".

وأردف:" أهنئ أيضًا جماهير نهضة بركان المغربي على التزامهم، وكذلك ياسين البحيري لاعب الفريق المغربي، بعد اللافته الرائعة التي ظهر خلالها، محاولاً انقاذ لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا".

وأتم قائلا: "بنرحب بكل الاشقاء في بلدهم مصر".