الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التنمية المحلية يزور الغربية لتفقد مشروعات "حياة كريمة" اليوم

هشام آمنة
هشام آمنة

يزور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، محافظة الغربية اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يرافق الوزير، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، إلي جانب القيادات الشعبية والتشريعية بالمحافظة.

ومن المتوقع أن يتفقد الوزير مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي الذي تم إنشاؤه على مساحة ٦٠٠ متر مربع بتكلفة ١٠ ملايين جنيه ويتكون من ٣ ويضم مقرات لـ المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي، كما تفقدا أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بالقرية والذي يتم بناؤه بتكلفة ٥.٢ مليون جنيه، وأعمال تبطين ترعة العطف والتي تم تبطينها بتكلفة ٤٠.٢ مليون جنيه لخدمة ١٨ ألف نسمة من أهالي قرية نهطاي والقرى المجاورة، إلى جانب تفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة ومركز الشباب، فضلا عن تفقد وحدة الحماية المدنية ونقطة الشرطة ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف.

كما أنه من المتوقع أن يتفقد الوزير فعاليات فصول محو الأمية وتدريب مشواري ومعرض المنتجات الفنية،  وذلك إلي جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى، والسنطة وكفر الزيات، إلي جانب مركز طنطا، لبيان الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لذلك ودخولها الخدمة قريبًا، خاصة المشروعات الخدمية ومشروعات الإدارة المحلية كالأسواق ومواقف السيارات. 

هشام آمنة وزير التنمية المحلية المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى المشروعات المنفذة والجاري أحمد عطا نائب المحافظ

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