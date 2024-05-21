"الدراما والهوية".. لقاء تثقيفي بدار كتب طنطا ضمن أنشطة "قصور الثقافة"

ناقشت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، صباح اليوم الإثنين، تأثير الدراما الأجنبية على الهوية المصرية، خلال محاضرة توعوية، ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتحدث سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام الأسبق بمحافظة الغربية، عن انتشار الدراما الأجنبية في الأوساط المصرية، موضحا أن الجمهور يتابع بشكل ملحوظ الكثير من المسلسلات الأجنبية التي تعرض على شاشات التلفاز.

وتناول وكيل الإعلام الأسبق أشكال الدراما المقدمة للجمهور، لافتًا إلى أنها تنقسم إلى قسمين، أحدهما له محتوى هادف وصالح للمجتمعات العربية والإسلامية، والثاني يعمل بشكل مباشر على إفساد عقول الشباب، حيث يتضمن عددا من العادات التي تخالف القيم المصرية الأصيلة، علاوة على تأثيراتها السلبية على الهوية المصرية، والتاريخ، والثقافة.

وقال "مهنا":"تعد الدراما التليفزيونية قوة ثقافية مؤثرة في المجتمع لا يستهان بها، وذلك بسبب انتشارها الواسع، وقدرتها على الإبهار، والاستحواذ على أوقات المشاهدين، فالرسالة الدرامية لها قدرة كبيرة على تخطي الحواجز وصولا إلى الجماهير، وهو الأمر الذي يدعونا جميعا للمطالبة بإنتاج محتوى درامي يليق بتاريخ وعراقة مصر، وبعاداتها، وقيمها المجتمعية المتأصلة".

في سياق متصل وفي إطار فعاليات ثقافة الغربية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، يعقد قصر ثقافة طنطا محاضرة تثقيفية بعنوان "التكنولوجيا الرقمية وأثرها على المجتمع"، صباح الأربعاء المقبل، فيما يستضيف النادي الرياضي بمدينة كفر الزيات، مساء الخميس المقبل، ليلة فنية غنائية بمشاركة فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية.