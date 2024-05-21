الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 132 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا

اشغالات
اشغالات

نفذ قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا.

رفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المُشاة والمتعدية على الطريق العام

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا، وتم خلالها رفع 132 حالة إشغال متنوعة، ورفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المُشاة والمتعدية على الطريق العام وإزالة عربات يد خشبية خاصة بالباعة الجائلين، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانة التي تعوق الحركة المرورية، وحواجز حديد على الأرض يعوق حركة المرور، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه عليهم بعد العودة مرة أخرى.

ومن جهته، أشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكل أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

محافظ الغربية يتابع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 
 

وعلي صعيد منفصل، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إقبال المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

وتابع المحافظ الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح مشيرا الى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

قسم المرافق بـمديرية أمن الغربية الشوارع والطرق لرفع الإشغالات داخل مركز ومدينة طنطا عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا الموجودة على أرصفة الم شاة أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة

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