الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورى نايل.. صحوة البنك الأهلى تصطدم برغبة سيراميكا فى العودة للانتصارات

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا خسر مباراته الأخيرة أمام بيراميدز

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الثامن في جدول دوري نايل برصيد 31 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والتاسع عشر، وحقق سيراميكا كليوباترا 8 انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ست مباريات وسجل 34 هدفًا ودخل مرماه 24 هدفًا.

سيراميكا كليوباترا والنتائج المتباينة

ويعاني سيراميكا كليوباترا من تذبذب نتائجه، وبعد التعادل في أربع مباريات متتالية مع زد إف سي والمصري والاتحاد السكندري وفاركو فاز على الداخلية وطلائع الجيش ثم خسر في الجولة الماضية أمام بيراميدز، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 34، والتقدم للمركز الخامس، والاقتراب من المربع الذهبي.

أيمن الرمادي طالب لاعبيه بغلق ملف الهزيمة أمام بيراميدز والعودة للانتصارات للمنافسة على دخول المربع الذهبي.

البنك الأهلي يسعى لمواصلة صحوته

على الجانب الأخر يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات و13 هزيمة وسجل 32 هدفًا واهتزت شباكه 37 مرة.

وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام بيراميدز والزمالك وانبي تعادل البنك الأهلي مع مودرن فيوتشر ثم حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على المصري بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 25 والبقاء بعيدًا عن مثلث الهبوط.

وطالب طارق مصطفى لاعبيه باستغلال الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد الفوز الكبير على المصري وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي ليثبت البنك الأهلي للجميع أنه سيكون بعيدًا عن صراع الهبوط.

يدير المباراة محمود ناجي، ويساعده أحمد صلاح، وكريم السعيد، ومعهم محمود ناصف حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكم فيديو، ومحمد الغازي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي أيمن الرمادي طارق مصطفى

مواد متعلقة

مباراة الهدف الملغي.. التعادل السلبي يحسم مواجهة زد والاتحاد في الدوري

التعادل الإيجابى يحسم مواجهة المقاولون وفاركو فى الدورى

الشوط الأول: تعادل سلبي بين المصري وإنبي وغيلاس يخرج مصابًا

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

أمريكا: لم نتمكن من تلبية طلب إيران المساعدة حول طائرة رئيسى

جونسون: الكونجرس على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد الجنائية الدولية

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟