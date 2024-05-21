دورى نايل.. صحوة البنك الأهلى تصطدم برغبة سيراميكا فى العودة للانتصارات

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الثامن في جدول دوري نايل برصيد 31 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والتاسع عشر، وحقق سيراميكا كليوباترا 8 انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ست مباريات وسجل 34 هدفًا ودخل مرماه 24 هدفًا.

سيراميكا كليوباترا والنتائج المتباينة

ويعاني سيراميكا كليوباترا من تذبذب نتائجه، وبعد التعادل في أربع مباريات متتالية مع زد إف سي والمصري والاتحاد السكندري وفاركو فاز على الداخلية وطلائع الجيش ثم خسر في الجولة الماضية أمام بيراميدز، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 34، والتقدم للمركز الخامس، والاقتراب من المربع الذهبي.

أيمن الرمادي طالب لاعبيه بغلق ملف الهزيمة أمام بيراميدز والعودة للانتصارات للمنافسة على دخول المربع الذهبي.

البنك الأهلي يسعى لمواصلة صحوته

على الجانب الأخر يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات و13 هزيمة وسجل 32 هدفًا واهتزت شباكه 37 مرة.

وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام بيراميدز والزمالك وانبي تعادل البنك الأهلي مع مودرن فيوتشر ثم حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على المصري بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 25 والبقاء بعيدًا عن مثلث الهبوط.

وطالب طارق مصطفى لاعبيه باستغلال الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد الفوز الكبير على المصري وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي ليثبت البنك الأهلي للجميع أنه سيكون بعيدًا عن صراع الهبوط.

يدير المباراة محمود ناجي، ويساعده أحمد صلاح، وكريم السعيد، ومعهم محمود ناصف حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكم فيديو، ومحمد الغازي مساعد حكم فيديو.