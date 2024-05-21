الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى أبو زيد لـ "الشاهد": الحرب الإسرائيلية على غزة أثرت على عائدات قناة السويس

الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو زيد

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك انعكاسا مباشرا وغير مباشر للحرب الإسرائيلية في غزة على الاقتصاد المصري.

وأضاف أبو زيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن التأثير المباشر للحرب الإسرائيلية في غزة هو عائدات قناة السويس حيث تأثرت بشكل كبير، ووفقًا لآخر تصريح فقدنا ما يقارب الـ 50% من عائدات قناة السويس التي كانت تعتبر مستقرة وتزيد، حيث وصلت عائدات قناة السويس العام الماضي إلى 10 مليارات دولار وهو رقم كبير جدًا، كما تأثرت عائدات السياحة، لافتا إلى أن تحذيرات الدول من السفر إلى مصر يعتبر رسالة مقلقة للسياح بشأن قدومهم إلى مصر أو الأردن أو أي من دول الجوار، وهو ما أثر على قطاع السياحة الذي استطعنا أن نحقق فيه خلال العام الماضي 14 مليار دولار، وهو رقم كبير  لم يتحقق قبل ذلك من قطاع السياحة حتى في عام 2010. 

الحرب الإسرائيلية الحرب على غزة برنامج الشاهد الدكتور مصطفى أبو زيد الاقتصاد المصرى

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