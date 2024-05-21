الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": مصر واجهت نوعين من التضخم "المستورد" و"الداخلي"

الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو زيد

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التضخم المستورد الذي جاء لمصر بعد عدة أزمات، لم يكن قد وصل إلى السوق المصري، وذلك بسبب توفر المنتجات والسلع بالتكلفة القديمة. 

وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الارتفاع في الأسعار كان له أسبابه ومبرراته الواضحة، لكن مع طول الأزمة الروسية الأوكرانية، قل المخزون من السلع وتكلفته القديمة لم تعد قائمة، لأن تكلفة الإنتاج الجديدة أصبحت وفقًا للمتغيرات الاقتصادية الجديدة  بالنسبة لأسعار الطاقة وأسعار الغذاء ومستلزمات الإنتاج التي شهدت ارتفاعات، وهو ما يكون له انعكاس كبير جدًا على تكلفة الوحدة المنتجة من السلع أو المنتج وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه يواجهنا  قسمين من التضخم؛ تضخم مستورد، نتيجة استيراد مستلزمات إنتاج بتكلفة عالية، بالإضافة إلى التضخم الذي حدث من الداخل.

ازمة كورونا الحرب الروسية الأوكرانية التضخم تضخم مستورد تضخم داخلي

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