الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشهاد 4 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على حى الصبرة بمدينة غزة

قصف جيش الاحتلال
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي

استشهد أربعة مواطنين، مساء أمس الإثنين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الانباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة قنديل في حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين، وقد جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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