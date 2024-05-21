إيران: تحديد يوم 28 يونيو المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للبلاد

حددت السلطات في إيران يوم 28 يونيو المقبل موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي أمس في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، الذي عقد مساء أمس الإثنين، باستضافة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، وبحضور رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، وأيضًا النائب القانوني لرئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس صيانة الدستور والنائب السياسي لوزير الداخلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أنه تم التباحث وتبادل الآراء حول تطبيق المادة 131 من الدستور بشأن إجراء عملية الانتخابات الرئاسية خلال 50 يومًا، وبناءً على ذلك تمت دراسة توقيت العملية الانتخابية بما في ذلك موعد تشكيل المجالس التنفيذية وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات، وتقرر إجراء الانتخابات لتحديد الرئيس الجديد في 28 يونيو المقبل.

وبحسب التقويم الانتخابي المعتمد، سيتم تسجيل المرشحين خلال الفترة من 30 مايو الجاري إلى 3 يونيو المقبل، وستكون فترة الحملة الانتخابية من 12 يونيو حتى 27 من الشهر ذاته.