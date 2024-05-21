وزير الصحة: مصر تشهد ولادة 4 أطفال كل دقيقة و5600 طفل يوميًا

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تحقيق تقدم ملحوظ في النظام الصحي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تشهد معدل ولادة يصل إلى أكثر من 5600 طفل يوميًا، أي ما يعادل 4 أطفال كل دقيقة.

وأضاف عبد الغفار، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن الوزارة قد عملت على توسيع شبكة مراكز الرعاية الصحية والحضانات، وذلك بتقليل ساعات الانتظار للمرضى عبر تطبيق نظم الميكنة في الخدمات الصحية.

وأكد وزير الصحة على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الخدمات الصحية، موضحًا أن الحكومة وحدها لا تستطيع تلبية جميع احتياجات المواطنين الصحية، ومن ثم فإن التعاون مع القطاع الخاص يُعد ضروريًا لتحقيق هذا الهدف.