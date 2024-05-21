الثلاثاء 21 مايو 2024
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"قريبًا أمام البرلمان".. وزير الصحة يكشف موعد تطيبق قانون المسؤولية الطبية (فيديو)

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن اكتمال إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، والذي من المقرر عرضه على البرلمان في غضون أسابيع.

وأكد “عبدالغفار”، خلال لقائه مع مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، على أهمية العنصر البشري في تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين النظام الصحي ومعالجة أي عقبات قد تؤثر على أداء الأطباء، معتبرًا إياهم ثروة وطنية لا تُقدر بثمن.

وشدد على دور المجلس الصحي المصري الذي تم إنشاؤه كخطوة مهمة نحو تطوير القطاع، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسي بمراجعة أوضاع الأطباء وتحسين مستوى معيشتهم المادية، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.

وأضاف وزير الصحة أن التدريب والتأهيل يُعدان من أولويات الوزارة، مؤكدًا على توفير كل الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف ورفع كفاءة الأطباء.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد، الذي تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع نقابة الأطباء والجهات المعنية، سيضمن حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، مما يُعد تقدمًا كبيرًا في حماية الحقوق الطبية في مصر.

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