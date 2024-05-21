الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جمهورية الشيشان: تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الرئيس الإيرانى

رمضان قديروف
رمضان قديروف

أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف،عن حزنه لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المأساوية.

وكتب قديروف على قناته في تيلجرام - بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" الإخباري: "انتقل بإرادة الله سبحانه وتعالى، الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إلى عالم الحق. تلقينا بحزن عميق نبأ الوفاة المأساوية لهذه الشخصية السياسية البارزة".

وأضاف قديروف: "كان إبراهيم رئيسي شخصية معروفة تحظى بالتقدير والاحترام في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وبفضل جهوده، تم تعزيز العلاقات الودية والتجارية بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران التي شهدت زخما جديدا من التطوير، ولا شك أن رحيله خسارة لا تعوض لنا جميعا".

وتابع: "باسم الشعب الشيشاني وبالأصالة عن نفسي، أتقدم بخالص التعازي لعائلة وأقارب وأصدقاء إبراهيم رئيسي، وكذلك عائلات الذين قُتِلوا في هذه الكارثة الرهيبة وللشعب الإيراني بأكمله. ونسأل الله تعالى أن يغفر للفقيد ويتقبل صالح الأعمال منه ويجعله من أهل جنة الخلد".

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