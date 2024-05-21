الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. المقاومة الإسلامية العراقية تستهدف هدفا حيويا فى إيلات بطائرتين مسيرتين

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت المليشيات المسلحة في العراق "حزب الله العراق"، أمس الإثنين، أنها استهدفت هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" بواسطة طائرتين مسيرتين.

وقالت مقاومة الإسلامية العراقية، في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ونصرة لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الإثنين، هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش"، بواسطة طائرتين مسيرتين.

وأكدت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيانها، استمرارها في دكّ معاقل الاحتلال الإسرائيلي.

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