الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة: 1.1 مليون شخص يعانون مستويات كارثية من الجوع فى غزة

الجوع فى غزة
الجوع فى غزة

قالت مديرة العمليات بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو، أمس الإثنين، إن 1.1 مليون شخص يعانون مستويات كارثية من الجوع في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عبر صفحته على منصة إكس، أن هناك أكثر من 900 ألف شخص، أي ما يقرب من 40% من السكان، نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك حوالي 812 ألفًا من رفح.

وحذر المكتب التابع للأمم المتحدة، من ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض السارية؛ بسبب النزوح نحو المناطق ذات الأوضاع السيئة في غزة.

وفي وقت سابق، كشف فحوصات مكتب أوتشا الذي أجري على 3500 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأربع سنوات و11 شهرًا أن 9.6% منهم يعانون من سوء التغذية الحاد.

ومما يثير القلق بشكل خاص الوضع في شمال غزة، حيث ارتفع معدل سوء التغذية الحاد إلى 16.2%، وتمت هذه العروض في ستة مواقع في المنطقة بين 29 يناير و5 فبراير.

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