الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوات الروسية تدمر محطة رادار ألمانية و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع

القوات الجوية الروسية
القوات الجوية الروسية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الإثنين، بأن القوات الروسية دمرت محطة رادار ألمانية الصنع من طراز إيريست – تي و4 صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي، "أن وحدات من مجموعة فوستوك الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، هزمت القوى البشرية والمعدات للعدو بمناطق أوروزاينوي وستارومايورسكوي في دونيتسك.

وتم صد هجوم مضاد قامت به المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فلاديميروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا وناقلتي جند مدرعتين وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر، عيار 152 ملم من طراز دي – 20.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من مجموعة دنيبر الروسية هزمت القوة البشرية والمعدات من اللواء 65 الميكانيكي، و141 مشاة، ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإرهابي رقم 108 في منطقة ستيبنوي بمقاطعة خيرسون، ومناطق ستيبنوجورسك، ورابوتينو ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وتسع مركبات ومدفع ذاتي الدفع من طراز /أكاتسيا/ عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز دي-20 عيار 152 ملم، وذلك حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)