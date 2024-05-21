ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الإثنين، بأن القوات الروسية دمرت محطة رادار ألمانية الصنع من طراز إيريست – تي و4 صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي، "أن وحدات من مجموعة فوستوك الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، هزمت القوى البشرية والمعدات للعدو بمناطق أوروزاينوي وستارومايورسكوي في دونيتسك.

وتم صد هجوم مضاد قامت به المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فلاديميروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا وناقلتي جند مدرعتين وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر، عيار 152 ملم من طراز دي – 20.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من مجموعة دنيبر الروسية هزمت القوة البشرية والمعدات من اللواء 65 الميكانيكي، و141 مشاة، ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإرهابي رقم 108 في منطقة ستيبنوي بمقاطعة خيرسون، ومناطق ستيبنوجورسك، ورابوتينو ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وتسع مركبات ومدفع ذاتي الدفع من طراز /أكاتسيا/ عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز دي-20 عيار 152 ملم، وذلك حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.