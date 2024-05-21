حملات مكبرة على الأسواق والمحال بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

نتائج الحملات

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بقرى صفط تراب ومحلة ابوعلى و الهياتم بمركز المحلة،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بتحرير ٥٦ محضرا وضبط ٩ كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمى بسوبر ماركت شهير بقرية محلة ابوعلى وخمسة ونصف كيلو لحم مفروم وكلاوى غير صالحة للاستهلاك الادمى بمحل جزارة شهير بقرية محلة ابو على بالإضافة الى إعدام ٢٠ كيلو زيت قلى هالك و24 لتر عصير ونصف كيلو لانشون و 90بيض مائدة متغيرة بالخواص الطبيعية و20 كيلو جبنة منتهية الصلاحية واثنين لتر عصير منتهى الصلاحية و15 لتر بيبسي وكيلو ونصف بهارات منتهية الصلاحية بمحل شهير بقرية محلة ابوعلى، إعدام ١٠ كيلو جبنة براميلى و8 كيلو جبنة دومتى وعبور لاند منتهية الصلاحية وعدد35 عبوة شوكلاتة وكيكه 8 اكياس مصنعات بطاطس منتهية الصلاحية.

وقامت مديرية الطب البيطري بتحرير محضرين بالاشتراك مع مديرية التموين لـ9 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمى بسوبر ماركت شهير بقرية محلة ابوعلى بالاضافة الى ضبط خمسة ونصف كيلو مفروم وكلاوى غير صالحة للاستهلاك الادمى بمحل جزارة شهير بالقرية نفسها.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير ٣١ محضرا منهم 17 محضر مخالفة القرار 96عدم وجود اشتراطات صحية و 14 محضر مخالفة للقرار 97 عدم حمل شهادة صحية،كما قامت الصحة بتحرير محضر بمحلة ابوعلى للقانون 281الغش التجارى انتهاء صلاحية 11 كيلو حبهان من شهر فبراير الماضى، وأعدمت الصحة 14 علبة زبادى ونصف كيلو كيس فروتى مجهول البيانات اضافة لـ20كيلو زيت قلى هالك و 24 لتر عصير منتهى الصلاحية و نصف كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الادمى و 90بيض مائدة متغيرة بالخواص الطبيعية.

كما قامت مديرية التموين ثلاثة محاضر بيع سجاير ازيد من التسعيرة بعد عمل محاولات لشراء السجاير وعدد محضرواحد لعدد 28 علبة مولتو منتهية الصلاحية وكذا عدد 13 محضر عدم اعلان عن الاسعار.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير خمس محاضر اعدامات ل20كيلو جبنة منتهية الصلاحية واثنين لتر عصير منتهى الصلاحية و15 لتر بيبسى واتنين كيلو لانشون.وكيلو ونصف بهارات منتهية الصلاحية بقرية محلة ابوعلى، فضلا عن إعدام ١٠ كيلو جبنة براميلى و8 كيلو جبنة دومتى وعبور لاند منتهية الصلاحية وعدد35 باكو شوكلاتة وكيكه وعدد 8 اكياس مصنعات بطاطس.

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.