الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"طهران الإعلامية": نائب الرئيس الإيراني سيتولى مهام الرئاسة مؤقتًا

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

تحدث محمد حسن البحراني، مدير شبكة طهران الإعلامية، عن وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة مروع ما أثار حالة من الذهول والصدمة في صفوف الشعب الإيراني.

أوضح البحراني، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي عبر برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten" الفضائية، أن الطائرة الرئاسية اصطدمت بجبل مما أدى إلى وفاة الرئيس وفقًا للقضاء والقدر.

أضاف أن الشعب الإيراني يستعد لإجراء مراسم التشييع الرسمية للرئيس ومساعديه يوم الأربعاء المقبل، حيث شهدت المدن الإيرانية من الشمال إلى الجنوب تجمعات حاشدة للعزاء.

أشار إلى أن نائب الرئيس سيتولى مهام الرئاسة مؤقتًا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 39 يومًا، مؤكدًا أن الرئيس الراحل كان ينتمي بشكل واضح إلى التيار الأصولي، وأن المرشح الأوفر حظًا لخلافته ينتمي أيضًا إلى هذا التيار.

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