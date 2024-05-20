البيت الأبيض يثمن جهود السلطة الفلسطينية فى الحفاظ على استقرار الضفة

جرى اليوم اجتماع بين مستشار البيت الأبيض، جيك سوليفان، ورئيس الوزراء الفلسطيني، والسكرتير العام لمنظمة التحرير، لمناقشة جدول إصلاحات الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأثنى سوليفان خلال الاجتماع على جهود قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.

وفي سياق آخر، قدم وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان الإسرائيليان، خلال الاجتماع، استراتيجيات جديدة لمكافحة حماس في رفح.

كما ناقش سوليفان أهمية اختتام محادثات مصر وإسرائيل، لإعادة فتح معبر رفح في أسرع وقت ممكن.