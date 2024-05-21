"الكونتينر" يعرض تاريخ مصنع Sunny لصناعة السيارات فى مصر

قال الفنان أحمد داوود، إن مصنع نيسان لا يصنع فقط سيارات بمكونات مصرية نسبتها تجاوزت الـ 50%،لكنه يعتبر أيضًا أول مُصدر لعربية مصرية بطريقة مستمرة.

من جانبه قال شريف الدسوقي، العضو المنتدب بمصنع نيسان أفريقيا، خلال لقاءه ببرنامج "الكونتينر" الذي يقدمه الفنان أحمد داوود، عبر قناة dmc، إن المصنع تم إنشاءه عام 1997م، وتم شراءه من قبل الشركة الأم في اليابان وتم تطويره من ناحية الإمكانيات.

وأوضح أن بداية الإنتاج تمثلت في السيارات التجارية، ثم تطور المصنع من خلال عمل أكثر من موديل لعربيات الركوب، لافتًا إلى أن المصنع تبلغ مساحته 104 ألف متر مربع، ويعمل به حوالي ألف عامل ومهندس.

وأشار إلى أن أشهر إنتاج المصنع هي عربية Sunny ، وهي سيارة حازت قبول الكثيرين داخل مصر وخارجها، وكذلك السيارة سنترا وهي من فئة أكبر من العربية Sunny بعض الشيء.