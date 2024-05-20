أحمد موسى يكشف سبب هجوم الإخوان على محمد صلاح وعلاقته بعلم مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لجان جماعة الإخوان الإلكترونية، شنوا هجوما على محمد صلاح على موقع "إكس"، بسبب لقطاته المتداولة من مباراة الوداع ليورجين كلوب.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محمد صلاح في نهاية المباراة حمل ابنته مكة، وهي تتشح بعلم مصر.

وأضاف: "الصورة مجننة الإخوان، ولجانهم بيشتموه، لكن محمد صلاح فخر مصر، لا يرفع إلا علم بلده، مصري أصيل يحب بلده، وصورته وهو شايل مكة بعلم مصر صورة تاريخية عظيمة، افتخر بعلم بلدك، حب الدول وادعمها، لكن لا ترفع إلا علم بلدك، الإخوان بيكرهوا محمد صلاح لأنه بيحب البلد".

ولفت أحمد موسى إلى أن محمد صلاح حصل على جائزة لأنه وصل للهدف 150 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم،

وأردف أن الألماني يورجن كلوب كانت آخر مباراة له مع الريدز أمس الأحد، وحضن محمد صلاح وسط حالة من الحزن على رحيله من تدريب الريدز.

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