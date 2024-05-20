الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى يكشف سبب هجوم الإخوان على محمد صلاح وعلاقته بعلم مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لجان جماعة الإخوان الإلكترونية، شنوا هجوما على محمد صلاح على موقع "إكس"، بسبب لقطاته المتداولة من مباراة الوداع ليورجين كلوب.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محمد صلاح في نهاية المباراة حمل ابنته مكة، وهي تتشح بعلم مصر.

وأضاف: "الصورة مجننة الإخوان، ولجانهم بيشتموه، لكن محمد صلاح فخر مصر، لا يرفع إلا علم بلده، مصري أصيل يحب بلده، وصورته وهو شايل مكة بعلم مصر صورة تاريخية عظيمة، افتخر بعلم بلدك، حب الدول وادعمها، لكن لا ترفع إلا علم بلدك، الإخوان بيكرهوا محمد صلاح لأنه بيحب البلد".

ولفت أحمد موسى إلى أن محمد صلاح حصل على جائزة لأنه وصل للهدف 150 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، 

وأردف أن الألماني يورجن كلوب كانت آخر مباراة له مع الريدز أمس الأحد، وحضن محمد صلاح وسط حالة من الحزن على رحيله من تدريب الريدز.

اقرأ أيضًا:

صلاح يودع كلوب بعد رحيله عن ليفربول برسالة.. ماذا قال؟

محمد صلاح الإخوان إكس موقع اكس لجان الإخوان

مواد متعلقة

خبير فنى يكشف مفاجأة وراء حادث سقوط طائرة الرئيس الإيرانى (فيديو)

قصواء الخلالى: تغييرات محتملة فى القيادة الإيرانية بعد وفاة إبراهيم رئيسى (فيديو)

توقعات بأسماء المنافسين على كرسى الرئاسة والمرشدية فى إيران (فيديو)

أشرف سنجر: الولايات المتحدة في مأزق بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي (فيديو)

محلل سياسى: زعماء عرب يشاركون فى جنازة إبراهيم رئيسى وسط توترات إقليمية

الفراغ السياسى يهز إيران عقب وفاة إبراهيم رئيسى.. خبير يوضح (فيديو)

تحول تاريخى.. إسرائيليون أمام العدالة الدولية لأول مرة (فيديو)

صدى القرار الدولى.. محلل سياسى يكشف تداعيات طلب اعتقال نتنياهو وجالانت (فيديو)

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)