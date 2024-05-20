وزيرة الهجرة: الإفراج عن 8 من الطلاب المصريين المحتجزين فى قرغيزستان (فيديو)

في تطور جديد للأحداث التي شهدتها قرغيزستان مؤخرًا، صرحت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، بأن السلطات القرغيزية قد أفرجت عن أربعة من الطلاب المصريين الثمانية المحتجزين، وأن الإفراج عن الأربعة الآخرين سيتم خلال الساعات القليلة القادمة.

أوضحت الجندي، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين الطلاب المصريين وطلاب أجانب في إحدى الجامعات القرغيزية، والتي أسفرت عن إصابات، قد تمت السيطرة عليها بفضل تدخل قوات الأمن القرغيزية، وأشارت إلى أن الوزارة قد تواصلت مع الخارجية المصرية والسفارات المصرية في الخارج للتأكد من سلامة وموقف جميع الطلاب المصريين هناك.

كما لفتت الوزيرة، الانتباه إلى أن هناك حوالي 1200 طالب مصري يدرسون في قرغيزستان، وأن السلطات المحلية قد تعاملت مع الحادث بشفافية واضحة، وأكدت أنه حتى اللحظة لم ترد أية طلبات من الطلاب المصريين أو أولياء أمورهم للعودة إلى مصر عقب الحادثة، مما يشير إلى استقرار الأوضاع.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على متابعة الوزارة الدقيقة لموقف الطلاب المصريين الدارسين في قرغيزستان، استجابةً لاستغاثات واستفسارات أولياء الأمور حول الأوضاع الراهنة بالجامعات هناك، وتعهدت بالعمل على ضمان سلامتهم وحقوقهم خلال فترة إقامتهم الدراسية.