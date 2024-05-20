الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة الهجرة: الإفراج عن 8 من الطلاب المصريين المحتجزين فى قرغيزستان (فيديو)

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

في تطور جديد للأحداث التي شهدتها قرغيزستان مؤخرًا، صرحت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، بأن السلطات القرغيزية قد أفرجت عن أربعة من الطلاب المصريين الثمانية المحتجزين، وأن الإفراج عن الأربعة الآخرين سيتم خلال الساعات القليلة القادمة.

أوضحت الجندي، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين الطلاب المصريين وطلاب أجانب في إحدى الجامعات القرغيزية، والتي أسفرت عن إصابات، قد تمت السيطرة عليها بفضل تدخل قوات الأمن القرغيزية، وأشارت إلى أن الوزارة قد تواصلت مع الخارجية المصرية والسفارات المصرية في الخارج للتأكد من سلامة وموقف جميع الطلاب المصريين هناك.

كما لفتت الوزيرة، الانتباه إلى أن هناك حوالي 1200 طالب مصري يدرسون في قرغيزستان، وأن السلطات المحلية قد تعاملت مع الحادث بشفافية واضحة، وأكدت أنه حتى اللحظة لم ترد أية طلبات من الطلاب المصريين أو أولياء أمورهم للعودة إلى مصر عقب الحادثة، مما يشير إلى استقرار الأوضاع.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على متابعة الوزارة الدقيقة لموقف الطلاب المصريين الدارسين في قرغيزستان، استجابةً لاستغاثات واستفسارات أولياء الأمور حول الأوضاع الراهنة بالجامعات هناك، وتعهدت بالعمل على ضمان سلامتهم وحقوقهم خلال فترة إقامتهم الدراسية.

قرغيزستان السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة الطلاب المصريين الثمانية المحتجزين الطلاب المصريين قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الاشتباكات الجامعات القرغيزية الخارجية المصرية

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)