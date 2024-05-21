الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السّر في التخزين.. "الدستور" تكشف حقيقة وجود بيض فاسد في الأسواق

بيض فاسد
بيض فاسد

 

سيارات تجوب الشوارع تجذب المواطنين من خلال بيع بيض فاسد بأسعار مخفضة، الأمر الذي تسبب في قلق وذعر الكثيرين في الوقت الذي يصعب فيه معرفة المواطن بمواصفات البيض الفاسد قبل شراؤه.

 

واشتكى رواد مواقع التواصل الاجتماعي من وجود بيض مشكوك فى صلاحيته يباع بسعر مخفض، موضحين أن الكثير منه يباع من خلال سيارات تجوب الشوارع في العديد من المناطق، لتتحرك الأجهزة المعنية على الفور للتأكد من الأمر، ثم تتخذ الإجراءات اللازمة.

 

إذ نفذت مديرية تموين شمال سيناء، قرار النيابة العامة بإعدام كميات من البيض الفاسد بعد ضبطة بأسواق العريش خلال حملات تموينية تم تنفيذها بمشاركة كافة جهات الاختصاص.

 

كما ضبطت مباحث التموين 450 كرتونة بيض فاسد، قبل بيعها للمواطنين، عقب عرض الكمية بسعر مخفض لدى محل شهير وبائعين في الطريق العام بمحافظة السويس.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض في البورصة اليوم الاثنين 20 مايو

أشرف المرشدى عضو «منتجى الدواجن»: لدينا فائض فى الإنتاج.. والأسعار مناسبة

ولكن لماذا ازداد حاليًا انتشار البيض الفاسد في الأسواق؟

 

“الزرق” مع الحرارة الشديدة سببًا من أهم الأسباب

المهندس الزراعي وخبير الإنتاج الداجني سيد فرج يؤكد أن ارتفاع درجات الحرارة الشديدة الذي تشهده البلاد الأيام الحالية يعد سببًا رئيسيًا في انتشار البيض الفاسد، موضحًا أنه ما يجعل معدومي الضمير يلجأون لبيعه للمواطنين على أنه سليم بل وبتخفيض وهمي في سعره، في محاولة للتخلص منه.

 

يقول فرج إن بعض التجار يشترون البيض من مزارع غير مؤهلة لتخزين البيض وهم يعلمون ذلك "بهدف شراؤه بثمن منخفض وتحقيق ربح كبير فيه"، كأن لا يكون بها مبردات لحفظه أو وسائل للتهوية، وهو ما يجعله عرضة للفساد السريع.

 

 وأوضح أن البيض قد يفسد البيض عند التاجر، نتيجة لوضعه في أماكن عُرضة للشمس ودرجات الحرارة المرتفعة بصورة مباشرة، موضحًا أنه يجب حفظ البيض في مكان بارد ورطب وجيد التهوية كأن تتوافر فيه مراوح وتكييفات على سبيل المثال.

 

وتابع: تخزين البيض لفترات طويلة عند البائع يتسبب كذلك في فساده، موضحًا أن ذلك ما يحدث الوقت الحالي نتيجة بعض الأسباب من بينها التراجع النسبي في شراء البيض مع ارتفاع أسعاره نسبيًا، وكذلك مع انتهاء موسم المدارس، مما يجعل البيض يظل موجودًا عند البائع لفترات طويلة.

 

ويشير “فرج” إلى أن طريقة عرض البيض عند التجار في حد ذاتها تسرع في كثير من الأحيان من فساد البيض خاصة في ظل الظروف الجوية السيئة، إذ أن البيض يتم عرضه في صورة كراتين مكدسة فوق بعضها البعض مما يزيد من درجة حرارته ويساعد على سرعة فساده.

 

أمر أخر لفت إليه خبير تربية الدواجن، وهو التلوث الذي يصيب البيض خاصة "البيض البلدي"، الذي يتمثل في تعلق "الزرق" وهي "بقايا فضلات الدواجن" على القشرة الخارجية للبيضة، موضحًا أن تواجد "الزرق" مع ارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة ينتج عنه اختراق الميكروبات القشرة وانتقالها إلى داخل البيضة دون أن يظهر عليها علامات خارجية، موضحًا أن هذه الميكروبات تتسبب في أمراض عدة منها السالمونيلا والإيكولاي.

 

وتابع خبير تربية الدواجن: من الصعب على المواطن العادي كشف البيض الفاسد قبل شراؤه إلا أنه وقبل استعماله يمكنه إجراء الاختبار المعروف لكشف هذا الفساد، وهو وضعه في إناء ملئ بالماء، وحينها البيض الذي يطفو يكون هو الفاسد أما الذي يستقر في قاع الإناء يكون سليمًا.

 

بيض فاسد البيض فساد البيض الدواجن الإنتاج الداجني

مواد متعلقة

أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض في البورصة اليوم الاثنين 20 مايو

تراجع البيض.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في بورصة الدواجن

ماذا تعرف عن تقليد البيض والجبن في عيد القيامة؟

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

السجن 15 سنة لـ"الإسرائيلي" بتهمة قتل شخص بالإسكندرية

بالملابس الداخلية.. صعيدي يهرب من الحر مع أبنائه في قارب بنيل قنا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى