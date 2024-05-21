السّر في التخزين.. "الدستور" تكشف حقيقة وجود بيض فاسد في الأسواق

سيارات تجوب الشوارع تجذب المواطنين من خلال بيع بيض فاسد بأسعار مخفضة، الأمر الذي تسبب في قلق وذعر الكثيرين في الوقت الذي يصعب فيه معرفة المواطن بمواصفات البيض الفاسد قبل شراؤه.

واشتكى رواد مواقع التواصل الاجتماعي من وجود بيض مشكوك فى صلاحيته يباع بسعر مخفض، موضحين أن الكثير منه يباع من خلال سيارات تجوب الشوارع في العديد من المناطق، لتتحرك الأجهزة المعنية على الفور للتأكد من الأمر، ثم تتخذ الإجراءات اللازمة.

إذ نفذت مديرية تموين شمال سيناء، قرار النيابة العامة بإعدام كميات من البيض الفاسد بعد ضبطة بأسواق العريش خلال حملات تموينية تم تنفيذها بمشاركة كافة جهات الاختصاص.

كما ضبطت مباحث التموين 450 كرتونة بيض فاسد، قبل بيعها للمواطنين، عقب عرض الكمية بسعر مخفض لدى محل شهير وبائعين في الطريق العام بمحافظة السويس.

ولكن لماذا ازداد حاليًا انتشار البيض الفاسد في الأسواق؟

“الزرق” مع الحرارة الشديدة سببًا من أهم الأسباب

المهندس الزراعي وخبير الإنتاج الداجني سيد فرج يؤكد أن ارتفاع درجات الحرارة الشديدة الذي تشهده البلاد الأيام الحالية يعد سببًا رئيسيًا في انتشار البيض الفاسد، موضحًا أنه ما يجعل معدومي الضمير يلجأون لبيعه للمواطنين على أنه سليم بل وبتخفيض وهمي في سعره، في محاولة للتخلص منه.

يقول فرج إن بعض التجار يشترون البيض من مزارع غير مؤهلة لتخزين البيض وهم يعلمون ذلك "بهدف شراؤه بثمن منخفض وتحقيق ربح كبير فيه"، كأن لا يكون بها مبردات لحفظه أو وسائل للتهوية، وهو ما يجعله عرضة للفساد السريع.

وأوضح أن البيض قد يفسد البيض عند التاجر، نتيجة لوضعه في أماكن عُرضة للشمس ودرجات الحرارة المرتفعة بصورة مباشرة، موضحًا أنه يجب حفظ البيض في مكان بارد ورطب وجيد التهوية كأن تتوافر فيه مراوح وتكييفات على سبيل المثال.

وتابع: تخزين البيض لفترات طويلة عند البائع يتسبب كذلك في فساده، موضحًا أن ذلك ما يحدث الوقت الحالي نتيجة بعض الأسباب من بينها التراجع النسبي في شراء البيض مع ارتفاع أسعاره نسبيًا، وكذلك مع انتهاء موسم المدارس، مما يجعل البيض يظل موجودًا عند البائع لفترات طويلة.

ويشير “فرج” إلى أن طريقة عرض البيض عند التجار في حد ذاتها تسرع في كثير من الأحيان من فساد البيض خاصة في ظل الظروف الجوية السيئة، إذ أن البيض يتم عرضه في صورة كراتين مكدسة فوق بعضها البعض مما يزيد من درجة حرارته ويساعد على سرعة فساده.

أمر أخر لفت إليه خبير تربية الدواجن، وهو التلوث الذي يصيب البيض خاصة "البيض البلدي"، الذي يتمثل في تعلق "الزرق" وهي "بقايا فضلات الدواجن" على القشرة الخارجية للبيضة، موضحًا أن تواجد "الزرق" مع ارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة ينتج عنه اختراق الميكروبات القشرة وانتقالها إلى داخل البيضة دون أن يظهر عليها علامات خارجية، موضحًا أن هذه الميكروبات تتسبب في أمراض عدة منها السالمونيلا والإيكولاي.

وتابع خبير تربية الدواجن: من الصعب على المواطن العادي كشف البيض الفاسد قبل شراؤه إلا أنه وقبل استعماله يمكنه إجراء الاختبار المعروف لكشف هذا الفساد، وهو وضعه في إناء ملئ بالماء، وحينها البيض الذي يطفو يكون هو الفاسد أما الذي يستقر في قاع الإناء يكون سليمًا.