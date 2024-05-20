نزوح 40% من سكان غزة خلال الأسبوعين الماضيين

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، إن أكثر من 900 ألف شخص أي حوالي 40% من سكان غزة، نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين مع استمرار القصف الإسرائيلي في معظم أنحاء القطاع.

توغلات برية ومعارك عنيفة

وأضاف أن القصف الإسرائيلي رافقه توغلات برية ومعارك عنيفة، خاصة في شرق رفح وجباليا، موضحا أن من بين النازحين الفلسطينيين 812 ألفا من رفح وأكثر من 100 ألف من شمال غزة.

وتابع دوجاريك: حتى الآن، يخضع أكثر من 75% من قطاع غزة– حوالي 285 كيلومترًا مربعًا– لأوامر الإخلاء وسط تصاعد الأعمال العدائية.

واستكمل: أن النزوح واسع النطاق أدى إلى ظروف معيشية سيئة بسبب النقص الحاد في أماكن الإيواء، مع عدم وجود خيام وتوافر عدد قليل جداً من مواد الإيواء للتوزيع.

ويلجأ النازحون إلى الأماكن المفتوحة والمباني المتضررة والأراضي الزراعية في خان يونس ودير البلح.