البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تدعم أى فكرة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة

أكد البيت الأبيض أنه لا يزال لديه مخاوف من عملية عسكرية كبيرة محتملة في رفح الفلسطينية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تدعم أي فكرة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مطاردة حماس في رفح الفلسطينية لا تتطلب عملية كبيرة هناك.

وتابع: "نتواصل مع الإسرائيليين بشأن تقليل الضحايا المدنيين في غزة وضرورة أن يكونوا أكثر دقة".

وذكر البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أثار خلال زيارته لإسرائيل مخاوف واشنطن إزاء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

كما أشار إلى الاستمرار في التواصل مع أعضاء الكونجرس بشأن عزمهم معاقبة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.