"النواب الأمريكى": نرفض قرار محكمة العدل الدولية وليس لها سلطة على إسرائيل

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الإثنين، عدم قبوله لسلطة المحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل أو الولايات المتحدة.

كذلك، وصف جونسون قرار المحكمة بأنه "غير مشروع ولا أساس له"، مشددًا على ضرورة مواجهته بإدانة عالمية.

وقال جونسون إن قرار المحكمة الجنائية يبدو أنه تم اتخاذه على خلفية ضغط من إدارة الرئيس جو بايدن ضد إسرائيل، معلنًا استعداد الكونجرس لمراجعة جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرار الأخيرة بأوامر اعتقال قادة إسرائيليين؛ بسبب تورطهم في الحرب على غزة.

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أصدر اليوم الإثنين، طلبًا للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة؛ لإصدار أوامر اعتقال فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين.

وطلبت الأوامر اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت من الجانب الإسرائيلي، ولقادة حماس يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري (المعروف باسم ضيف) وإسماعيل هنية من الجانب الفلسطيني.