"حياة كريمة" تسهم فى إنشاء عناية مركزة للأطفال بمركز مجدى يعقوب للقلب

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن تعاونها الاستراتيجي مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من خلال إنشاء وحدة عناية مركزة للأطفال، بالإضافة إلى عيادات ومنطقة انتظار في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب، لخدمة المرضى الأكثر احتياجا، ووصلت قيمة مساهمة مؤسسة حياة كريمة إلى 47 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين حياة كريمة ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب وتوسعة نطاق عمل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل تشاركي.

يذكر أن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب تعمل على استكمال إنشاء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، والذي يمتد على مساحة 36.5 فدان.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية لهذا المركز إلى 120 ألف مريض و12 ألف عملية جراحية سنويا، إذ يخصص 60% منها للأطفال، بالإضافة إلى ذلك يقدم المركز فرصا للتدريب الطبي العملي لأكثر من 1750 من الكوادر الطبية من خلال مركز التعليم والتدريب التابع للمؤسسة، فضلًا عن قسم للأبحاث والابتكار لتطوير البحوث في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية والطبية الحيوية، وفقا لأعلى المعايير الطبية الدولية.

وتعد "مجدي يعقوب للقلب" مؤسسة أهلية تعمل في مجالات الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتنمية المجتمع، وتهدف إلى توفير الرعاية الطبية المجانية للمرضى، وفقا لأفضل المستويات العالمية من خلال مراكزها المتميزة لعلاج أمراض القلب والأبحاث المتعلقة بها على مستوى عالمي.

كما أن هذا التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، يستهدف تعزيز مفهوم رعاية الصحة والشئون الوقائية ومواجهة الأمراض المتوطنة، وتأكيد الرغبة في خلق بيئة صحية من خلال حملات التوعية والندوات المختلفة.

وتستمر مؤسسة حياة كريمة في السعي لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون خاصة الأسر الأكثر احتياجا تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية للمواطنين، بجانب اهتمامها بتوفير الرعاية الطبية المجانية للمرضى وقفا لأفضل المستويات العالمية.

يأتي هذا انطلاقا من دور حياة كريمة المجتمعي لتقديم كافة المبادرات الداعمة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لمساعدة المواطنين على الحياة الكريمة، ما يسهم في تنمية الفرد وكذلك المجتمع.