الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير فنى يكشف مفاجأة وراء حادث سقوط طائرة الرئيس الإيرانى (فيديو)

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

تحدث اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن الاحتمالات الفنية التي قد تكون وراء حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والذي أسفر عن وفاة الرئيس وجميع من كانوا على متن الطائرة. 

وقال الحلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أي طائرة قبل إقلاعها تخضع لمجموعة من الإجراءات تتضمن تفتيشات على الطائرة، وفحص فني، للتأكد من سلامة الطائرة، وإن كان بها أي خلل لا يسمح للطائرة بالإقلاع.

وأضاف أن قائد الطائرة مسئول مسئولية كاملة عن الطائرة، لافتًا إلى أن المراقبة الجوية تعطي كابتن الطائرة خط سير، لكن إن وجده غير مناسب، من حقه تغيير خط السير.

وأردف: "قد تكون الطائرة تعرضت لعطل فني مفاجئ، واضطر كابتن الطائرة للهبوط، لكن بسبب حالة الجو السيئة ووجود سحب كثيفة وضباب، والطائرة فوق منطقة جبلية وعرة، فجعل ذلك الهبوط صعبًا، والهليكوبتر لو  كسر منها ريشة تخرج الطائرة عن السيطرة، كما أن الطائرة تحمل من طن لطن ونصف الطن وقود، وأي اصطدام ممكن يؤدي لانفجار خزانات الوقود".

وتابع: "كان من الأفضل تغيير خط السير، لكن التحليل النهائي تقوم به سلطات الطيران المختصة بعد تحليل حطام الطائرة، وتحليل وثائق الطائرة".

ولفت إلى أن قائد طائرة الرئيس الإيراني لم يبلغ عن أي عطل بالطائرة، وكان يملك القرار لإلغاء الرحلة أو تغيير خط السير في ظل الأجواء السيئة، ولكنه لم يتخذ أي قرار على الرغم من سوء الأحوال الجوية خلال تلك الفترة.

ونوّه إلى أنه إذا كانت طائرة الرئيس الإيراني؛ أمريكية من طراز Bell 212، فإن هذا النوع عليه حظر أمريكي لقطع الغيار، ويجعلها غير قابلة للصيانة؛ وكان يجب إخراجها من الخدمة.

اقرأ أيضًا:

من كل الزوايا.. "القاهرة الإخبارية" تقدم تحليلًا لحادث طائرة الرئيس الإيرانى وسيناريوهات الفترة المقبلة

جدل داخل إيران وخارجها.. هل هناك شبهة جنائية فى حادث سقوط مروحية الرئيس الإيرانى؟

الرئيس الايراني طائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي هشام الحلبي سقوط طائرة الرئيس الإيراني

مواد متعلقة

توقعات بأسماء المنافسين على كرسى الرئاسة والمرشدية فى إيران (فيديو)

أشرف سنجر: الولايات المتحدة في مأزق بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي (فيديو)

محلل سياسى: زعماء عرب يشاركون فى جنازة إبراهيم رئيسى وسط توترات إقليمية

الفراغ السياسى يهز إيران عقب وفاة إبراهيم رئيسى.. خبير يوضح (فيديو)

تحول تاريخى.. إسرائيليون أمام العدالة الدولية لأول مرة (فيديو)

صدى القرار الدولى.. محلل سياسى يكشف تداعيات طلب اعتقال نتنياهو وجالانت (فيديو)

عزت إبراهيم ينتقد زيارة "سوليفان" للشرق الأوسط ويصف التدخلات الأمريكية باللامجدية (فيديو)

أشرف سنجر يؤكد استمرارية السياسة الإيرانية رغم فقدان رئيسى (فيديو)

الأكثر قراءة

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

عطل مفاجئ يضرب تطبيقات فيسبوك وماسنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)