الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباراة الهدف الملغي.. التعادل السلبي يحسم مواجهة زد والاتحاد في الدوري

مباراة زد والاتحاد
مباراة زد والاتحاد السكندري

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة زد إف سي والاتحاد السكندري، التي جمعت بين الفريقين، مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

جاءت أحداث المباراة متوسطة للغاية، حيث تبادل الفريقين، السيطرة على مجريات الملعب لكن دون أي فائدة.

وفي الدقيقة الـ24، يلغي حكم الساحة حمادة القلاوي، هدفا لنادي زد، سجله أحمد عاطف قطة، بعد الرجوع لتقنية الـ(VAR) بداعي وجود تسلل على اللاعب.

بهذه النتيجة رفع زد أف سي رصيده لـ37 نقطة، محافظا على تواجده في المركز الثالث، إلا أن الفريق يمتلك مباراة مؤجلة مع الزمالك من الجولة الثالثة والعشرين، تقام في وقت لاحق، عقب تحديد رابطة الأندية المحترفة، مواعيد مؤجلات دوري نايل بالكامل خلال الفترة المقبلة، أما الاتحاد السكندري يظل داخل منطقة المربع الذهبي، في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

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