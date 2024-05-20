محلل سياسى: زعماء عرب يشاركون فى جنازة إبراهيم رئيسى وسط توترات إقليمية

أكد الكاتب والمحلل السياسي سيد جبيل، أن جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ستشهد حضورًا لافتًا لزعماء من الدول العربية، في مشهد لم يكن متوقعًا في السابق، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة للتقارب والدعم الروسي، على الرغم من الخلافات القائمة في عدة ملفات.

وأوضح جبيل، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحديث عن وفاة الرئيس رئيسي وتأثيرها قد تم تضخيمه، مشيرًا إلى أن الرئيس الفقيد كان يحمل مرتبة مماثلة لرئيس الوزراء أكثر من كونه رئيسًا ذو تأثير واسع في نظام رئاسي.

وأضاف أن إيران، التي شهدت تقلبات سياسية منذ ثورة 1979، ومواجهة الاغتيالات والحروب، لن تجد في حادث المروحية الأخير قضية كبرى تشغل العالم عن قضايا أخرى مثل الوضع في غزة والانتخابات الرئاسية الإيرانية.