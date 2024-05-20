الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات بأسماء المنافسين على كرسى الرئاسة والمرشدية فى إيران (فيديو)

إيران
إيران

كشف الخبير في الشأن الإيراني، عمرو أحمد، عن الشخصيات البارزة المتوقع ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يعتبر من أقوى المرشحين.

أضاف "أحمد" خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز أن عمدة طهران الحالي يبرز كمرشح ثان محتمل، مستفيدًا من شعبيته الواسعة وعلاقاته المتينة مع التيار الأصولي والحرس الثوري، ما يجعله عنصرًا مهمًا في المعادلة السياسية للبلاد.

وأوضح الخبير أن الشخصية المحتملة لخلافة المرشد الحالي يجب أن تحمل لقب "آية الله"، مشيرًا إلى أن اللون الأسود للعمامة يعد شرطًا أساسيًا لتولي هذا المنصب، وفي هذا السياق، ذكر "أن آية الله علم الهدى، نائب المرشد في خُراسان رضوي، يعد من أبرز المرشحين لخلافة المرشد، نظرًا لمكانته الدينية الرفيعة وعلاقته الوثيقة بالرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

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