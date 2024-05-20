الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 ناديا شعبيا بالإسكندرية

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب إحاطة بشأن عدم إعادة إشهار الأندية الشعبية بمحافظة الإسكندرية بعد صدور قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف دمج بعض الأندية الشعبية رغم سداد قيمة مصاريف الإشهار.

وقال النائب محمد إسماعيل مقدم طلب الإحاطة إنه قد صدر قرار وزير الشباب والرياضة بدمج نحو 22 ناديا من الأندية الشعبية بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن تلك الأندية قد أنهت استكمال جميع الأوراق الخاصة بإعادة شهرها إلا أن أموالها لا تزال مجمدة ولا تستطيع ممارسة أنشطتها أو انضمامها لأية اتحادات رياضية بسبب عدم انتهاء إجراءات شهرها.

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الأندية الشعبية المدمجة بمحافظة الإسكندرية 

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد نادر التطاوي مدير عام الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بأنه قد تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الأندية الشعبية المدمجة بمحافظة الإسكندرية وعددها (22) نادي استوفت جميع أوراق شهرها من إجمالي (36) نادي، مؤكدًا أنه قد تمت موافقة اللجنة الأولمبية على إشهار (22) نادي بإجمالي رسوم إشهار بقيمة 10300 جنيه بواقع 450 جنيه لكل نادي مع تطبيق اللائحة الاسترشادية على تلك الأندية.

وأضاف أنه سيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وبناء على ما دار من مناقشات فقد اقتنع النائب بتعقيب ممثل الحكومة على موضوع طلب الإحاطة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ريهام عبد النبي، بشأن إنشاء ملعب خماسي وسور وإحلال وتجديد الملعب القانوني بجزيرة هيسا بمحافظة أسوان.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد  محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة بأنه قد تم ادراج المركز ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة للتطوير الشامل للمركز (تطوير المبني وملعب قانوني وملعب خماسي وصالة أنشطة وغرف خلع ملابس وسور).

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بجدول زمني محدد المدة لأعمال التطوير الشامل للمركز محل طلب الإحاطة.

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب الدكتور محمود حسين محافظة الاسكندرية وزير الشباب

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