بالأسماء.. إصابة 3 بـ"كهرباء العريش" إثر انقلاب سيارتهم بشمال سيناء

انقلبت سيارة تابعة لـشركة كهرباء مدينة العريش بشمال سيناء، مما أدى إلى إصاية 3 أشخاص من العاملين، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة شمال سيناء، بلاغًا بانقلاب سيارة “2 كابينة” تحمل لوحات 4959 ط ه وتابعة لشركة كهرباء مديمة العريش بمنطقة ملف مزار بعد نقطة الإسعاف اتجاه بئر العبد.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بئر العبد، لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهم بالاصابات المتوسطة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من “المهندس محمد الهادي أحمد، 41 عاما”، أصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم مقيم القنطرة -الإسماعيلية و"إبراهيم عبد الخالق سليم - 55 سنة" سائق أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيم بالإسماعيلية، و"المهندس محمد عبد المنعم قرني 44 سنة"، أصيب باشتباه نزيف داخلي بالمخ -غيبوبة، مقيم بالإسماعيلية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.