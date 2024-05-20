الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تحرك من "النقاد الرياضيين" بشأن أحداث نهائي الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

طالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بإجراءات عاجلة من جميع الجهات المعنية بعد الأحداث التي صاحبت مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية.

ونشر المكتب التنفيذي بيانًا جاء فيه:"تابع المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، الأحداث التي صاحبت مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي والتي كان من ضمنها عدم تمكن الزملاء الصحفيين من أداء عملهم بالشكل الملائم.

وتلقى المكتب التنفيذي العديد من الشكاوى المصحوبة بالصور والفيديوهات منها على سبيل المثال وليس الحصر:

أولًا:أزمة في دخول الصحفيين من بوابة آل رشدان وهي بوابة غير مخصصة لدخول الصحفيين وتبعد كثيرًا عن المقصورة المخصصة للصحفيين في الجهة المقابلة تمامًا، ما أدى إلى تعطيل دخولهم وتأخرهم عن أداء عملهم.

ثانيًا: عدد كبير من الزملاء الحاصلين على التصريح الخاص بالمباراة لم يجدوا أماكن في المقصورة المخصصة لهم حيث تواجد في نفس المكان عدد كبير من الجماهير أو أبناء اللاعبين أو غيرهم مما منعهم من أداء عملهم بالشكل الملائم.

ثالًثًا: الزملاء الصحفيين المغاربة نشروا العديد من الفيديوهات على صفحات المواقع المغربية عن سوء التنظيم ومنها ما حدث في مقصورة الصحفيين.

لذلك يطالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين باتخاذ إجراءات عاجلة من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بصفته المنظم للمباراة النهائية والشركة الأفريقية المسؤولة عن التأمين الداخلي، كما يناشد وزارة الشباب والرياضة بالتوجيه إلى السادة المسئولين باستاد القاهرة نحو القيام بدور واضح فى المساعدة على تسهيل مهمة الصحفيين، وأيضا ضرورة وجود ممثل لرابطة النقاد الرياضيين خلال الاجتماع التنسيقي للمباريات، وذلك لعدم تكرار الأمر في الأحداث الرياضية المقبلة بداية من مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

وتجرى رابطة النقاد حاليًا اتصالات مع كافة الجهات المسئولة عن تنظيم المباريات فى كافة الألعاب الرياضية وليس كرة القدم فقط لضمان وجود كافة التسهيلات للزملاء الصحفيين أثناء حضورهم المباريات والأحداث والفعاليات المتنوعة".

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