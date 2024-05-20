الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحول تاريخى.. إسرائيليون أمام العدالة الدولية لأول مرة (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

أكد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر، أهمية الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قائمة تضم أسماء إسرائيليين للمحاكمة الدولية.

وقال إبراهيم، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الخطوة قد تشكل ضغطًا دبلوماسيًا وسياسيًا هائلًا، حتى في حال عدم تنفيذ الأحكام.

وشدد على أن الدول الأعضاء في اتفاقية المحكمة، والبالغ عددها 124 دولة، ملزمة بتسليم أي شخص مدرج في القائمة إلى العدالة الدولية، مع الإشارة إلى أن هناك حالات سابقة لم يتم فيها ذلك، مما يعزز القيمة المعنوية للقرار.

وأضاف "إبراهيم" أنه من الضروري تكثيف الجهود والضغوط الدبلوماسية، معتبرًا أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الأدوات الفعالة باستثناء الضغط على الأمم المتحدة أو من خلال العلاقات مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة، مؤكدا أن الإجراءات قد تستغرق شهورًا أو سنوات للوصول إلى قرار نهائي، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب صبرًا ومثابرة.

وأشار إلى أنه بحلول الوقت الذي تصدر فيه الأحكام، قد يكون القادة الإسرائيليون، بما في ذلك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد غادروا مناصبهم، مما يضيف تعقيدًا آخر إلى العملية القضائية.

عزت إبراهيم جريدة الأهرام ويكلي المحكمة الجنائية الدولية الإعلامي أحمد الطاهري كلام فى السياسة الامم المتحدة

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