لا يفوتك هذا المساء| بايدن يصف طلبات مذكرة الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين بـ"الشائن".. وليفربول يعلن تعيين مديرًا فنيًا للفريق

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

وزير التربية والتعليم يهنئ الطلاب المصريين الفائزين فى مسابقة "ISEF" العالمية

تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة والتقدير لفريق الطلاب المصرى الفائز خلال مشاركته فى المسابقة الدولية للعلوم والهندسة International Science and Engineering Fair (ISEF)، والتى أقيمت بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة من (11 - 17 مايو 2024). لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4714888

أمريكا: نريد من إسرائيل تنفيذ ضربات أكثر دقة وأقل تدميرًا للبنية الأساسية للمدنيين فى غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل تنفيذ ضربات أكثر دقة وأقل تدميرًا للبنية الأساسية للمدنيين في غزة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4714889

12 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بتشويه وجه تلميذة بمدرسة فصل

حددت محكمة جنح العمرانية جلسة 12 يونيو المقبل، أولى جلسات محاكمة موظفة شئون ادارية متهمة بسكب مياه مغلية على وجه التلميذة كارولين مرقس داخل مدرسة بمنطقة فيصل ما أدى لإصابتها بحروق في الوجه والكتفين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4714791

مصدر: مستشارو السياسة الخارجية لترامب التقوا بنتنياهو

قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن ثلاثة مسئولين سابقين عن ملف السياسة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التقوا، اليوم الإثنين، مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وشخصيات عامة أخرى في إسرائيل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4714907

بايدن يصف طلبات مذكرة الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين بـ"الشائن"

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، واصفا إياه بـ”الشائن”. وكتب الرئيس: “دعوني أكون واضحا: مهما كان ما قد يعنيه هذا المدعي العام، ليس هناك تكافؤ – لا شيء – بين إسرائيل وحماس. سنقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4714881

رسميًا.. ليفربول يعلن تعيين أرني سلوت مديرًا فنيًا للفريق

أعلن ليفربول، الاثنين، تعيين الهولندي أرني سلوت مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي رحل عن تدريب الريدز بنهاية الموسم الجاري بعد 9 أعوام قضاها في صفوف النادي الإنجليزي. ونشر ليفرربول بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4714835