الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا قال حسين لبيب لجماهير الزمالك بعد التتويج القارى؟

الزمالك بطلا للكونفيدرالية
الزمالك بطلا للكونفيدرالية

حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه رسالة مهمة إلى جماهير القلعة البيضاء، بمناسبة حصد الفريق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

وكتب حسين لبيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل فيسبوك: "الزمالك أولًا".

وأضاف:"خالص التهنئة لجماهير وأعضاء النادي العظيم بمناسبة الفوز ببطولة كأس الكونفيدرالية، كل الشكر والعرفان لجماهيرنا العظيمة التي لا مثيل لها في العالم".

وواصل لبيب:"ننحني احترامًا وتقديرًا لهذه الجماهير الغفيرة والمخلصة التي سطرت بأحرف من النور ملحمة حبًا صادقًا لنادي الزمالك، وكان لدعمهم اللامحدود للفريق أبلغ الأثر في تجاوز العقبات والصعاب وصولًا لتحقيق البطولة الغالية".

وأردف:"إليهم بتوفيق من الله يرجع الفضل الأول، ونؤكد لهم أن تمثيلكم شرف نفخر به ودعمكم سيبقى دومًا دينًا في أعناقنا يدفعنا لبذل كل الجهد لإسعادكم".

وأكمل رئيس القلعة البيضاء:" يتقدم المجلس بالتهنئة لأبطال المشهد صناع النصر من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري، ويتوجه إليهم بكل الشكر على ما قدموا من الجهد والعرق والعمل الجاد".

وزاد:"ندعو الجميع إلى التكاتف لرفع شأن النادي وحصد مزيد من البطولات ولنصنع معًا مستقبلًا أفضل يليق بالنادي وجماهيره".

وأتم:"عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

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