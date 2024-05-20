فوائد الثلج للبشرة وكيفية استخدامه

يعتبر للثلج فوائد كثيرة للبشرة، حيث يجعل الوجه متألقًا و يساعد على اغلاق المسام ، ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن فوائد الثلج.

فوائد الثلج

يمكن أن يساعد فرك الوجه بالثلج على التعزيز من الدورة الدموية في بشرة الوجه، كما يمكن أن يقلل من الالتهاب والتورم في الوجه. أيضًا، من فوائد الثلج للبشرة مساهمته في التسريع من شفاء الجروح والتئامها، كما أنه يقلل من إفراز زيوت البشرة.

من أشهر فوائد الثلج للوجه هي مساعدته على التخفيف من حب الشباب، حيث يساعد الثلج على التقليل من الالتهاب، كما أنه يقلل من حجم مسام البشرة، ويقلل من إنتاج زيوت البشرة.

تتضمن فوائد الثلج للبشرة التقليل من حجم المسامات، لهذا ينصح أحيانًا بفرك الوجه بمكعب من الثلج بعد القيام بغسله، فذلك يساعد على تقليص المسامات ومنع تراكم الأوساخ والزيوت فيها

يمكن أن يساعد وضع مكعبات الثلج على الوجه في التقليل من انتفاخ العيون الناجم عن الحساسية أو قلة النوم، حيث أن ذلك يساعد على إزالة السوائل المتراكمة تحت العيون والمسببة للانتفاخها

يساهم وضع الثلج على البشرة في التقليل من الالتهاب في البشرة، وهو ما يمكن أن يساهم في التقليل من ظهور علامات تقدم سن البشرة والتجاعيد، حيث يعد الالتهاب أحد العوامل الرئيسية المسببة لظهورها.

كما تتضمن فوائد الثلج أيضًا، تنعيم الشفاة، والتقليل من ظهور الهالات السوداء، والتقليل من المظهر الذهني، التحسين من مظهر المكياج عند وضعه قبل كريم الأساس، والتخفيف من حروق الشمس.

كيفية استخدام الثلج

غسل الوجه وتجفيفه جيدًا قبل وضع الثلج عليه.

لف الثلج بقطعة من القماش وعدم تطبيقه مباشرة على البشرة.

استخدام مكعبات الثلج لتدليك الوجه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة أو دقيقتين.

إجراء التدليك الدائري عدة مرات كل يوم على منطقة الفك، والذقن، والشفاه، والأنف، والخدين، والجبين.

تجنب إبقاء الثلج على البشرة لفترة زمنية طويلة.