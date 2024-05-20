الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر: مستشارو السياسة الخارجية لترامب التقوا بنتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن ثلاثة مسئولين سابقين عن ملف السياسة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التقوا، اليوم الإثنين، مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وشخصيات عامة أخرى في إسرائيل.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الزيارة لم تكن معلنة، أن الوفد ضم روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الرابع والأخير لترامب، والسفير السابق لدى الإمارات جون راكولتا، والسفير السابق لدى سويسرا إد مكمولين.

وأكد المصدر أن الوفد التقى، بالإضافة إلى نتنياهو، بزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وعدد من المسئولين الإسرائيليين الآخرين.

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