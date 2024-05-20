الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صدى القرار الدولى.. محلل سياسى يكشف تداعيات طلب اعتقال نتنياهو وجالانت (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

أعلن الكاتب والمحلل السياسي، سيد جبيل، عن تأثيرات مذهلة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، بمذكرات اعتقال.

وصف جبيل، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوزالقرار بأنه يمثل ضربة موجعة لإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يعكس موقفًا دوليًا قويًا ضد السياسات الإسرائيلية.

وأوضح أن القرار يحمل تبعات سلبية لحركة حماس، المصنفة إرهابيًا في عدة دول غربية، لكنه أكد أن التأثير على حماس لن يرقى إلى مستوى الأثر الذي ستتحمله إسرائيل، وأضاف أن حماس، التي تعاني بالفعل من ملاحقات داخلية، لا تخشى خسارة المزيد في ظل هذه الظروف.

وأشار "جبيل" إلى أن القرار يشكل صدمة عميقة لإسرائيل، مؤكدًا أن النظر الدولي للقضية يمثل تطورًا بالغ الأهمية، بغض النظر عن مدى سرعة أو إمكانية تنفيذ القرار، سواء صدر عن محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، وأكد أن هذا القرار يعد خطوة كبيرة نحو محاسبة القيادات الإسرائيلية على المستوى الدولي.

سيد جبيل المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو يوآف جالانت مذكرات اعتقال أحمد الطاهري كلام فى السياسة إسرائيل الولايات المتحدة حماس محكمة العدل الدولية

الأكثر قراءة

عطل مفاجئ يضرب تطبيقات فيسبوك وماسنجر

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)

صحيفة عبرية: غطرسة نتنياهو تضع العلاقات بين مصر وإسرائيل على حافة الهاوية