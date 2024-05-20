صدى القرار الدولى.. محلل سياسى يكشف تداعيات طلب اعتقال نتنياهو وجالانت (فيديو)

أعلن الكاتب والمحلل السياسي، سيد جبيل، عن تأثيرات مذهلة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، بمذكرات اعتقال.

وصف جبيل، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، القرار بأنه يمثل ضربة موجعة لإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يعكس موقفًا دوليًا قويًا ضد السياسات الإسرائيلية.

وأوضح أن القرار يحمل تبعات سلبية لحركة حماس، المصنفة إرهابيًا في عدة دول غربية، لكنه أكد أن التأثير على حماس لن يرقى إلى مستوى الأثر الذي ستتحمله إسرائيل، وأضاف أن حماس، التي تعاني بالفعل من ملاحقات داخلية، لا تخشى خسارة المزيد في ظل هذه الظروف.

وأشار "جبيل" إلى أن القرار يشكل صدمة عميقة لإسرائيل، مؤكدًا أن النظر الدولي للقضية يمثل تطورًا بالغ الأهمية، بغض النظر عن مدى سرعة أو إمكانية تنفيذ القرار، سواء صدر عن محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، وأكد أن هذا القرار يعد خطوة كبيرة نحو محاسبة القيادات الإسرائيلية على المستوى الدولي.