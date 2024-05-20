أشرف سنجر يؤكد استمرارية السياسة الإيرانية رغم فقدان رئيسى (فيديو)

أكد الدكتور أشرف سنجر، الخبير في الشئون الدولية، أن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس دبلوماسيته في حادث مروحية لن تعيق الأجندة الإيرانية في المنطقة.

وأوضح "سنجر"، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن النظام الإيراني مجهز للعمل بكفاءة حتى في غياب قائده، مشيرًا إلى أن الحادث المأساوي لا يجب أن يُنظر إليه على أنه تأثير على القرارات الإيرانية المتعلقة بالصراعات الإقليمية، ومضيفًا أنه يجب التفكير في الأسباب والملابسات التي أدت إلى سقوط المروحية ومن يقف وراء القرارات العسكرية ضد الدول المعادية.

من جانبه، رد "الطاهري" مستبعدًا أي تأثير للحادث على إسرائيل، مؤكدًا أنه لم ترد أي معلومات تشير إلى وصول الصواريخ الإيرانية إلى الأراضي الإسرائيلية، وأن الأمر كان متابعًا من قبل الجميع.