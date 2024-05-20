الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف سنجر يؤكد استمرارية السياسة الإيرانية رغم فقدان رئيسى (فيديو)

أشرف سنجر
أشرف سنجر

أكد الدكتور أشرف سنجر، الخبير في الشئون الدولية، أن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس دبلوماسيته في حادث مروحية لن تعيق الأجندة الإيرانية في المنطقة.

وأوضح "سنجر"، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز أن النظام الإيراني مجهز للعمل بكفاءة حتى في غياب قائده، مشيرًا إلى أن الحادث المأساوي لا يجب أن يُنظر إليه على أنه تأثير على القرارات الإيرانية المتعلقة بالصراعات الإقليمية، ومضيفًا أنه يجب التفكير في الأسباب والملابسات التي أدت إلى سقوط المروحية ومن يقف وراء القرارات العسكرية ضد الدول المعادية.

من جانبه، رد "الطاهري" مستبعدًا أي تأثير للحادث على إسرائيل، مؤكدًا أنه لم ترد أي معلومات تشير إلى وصول الصواريخ الإيرانية إلى الأراضي الإسرائيلية، وأن الأمر كان متابعًا من قبل الجميع.

الدكتور أشرف سنجر وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي حادث مروحية النظام الإيراني كلام فى السياسة أحمد الطاهري إسرائيل الصواريخ الإيرانية

الأكثر قراءة

عطل مفاجئ يضرب تطبيقات فيسبوك وماسنجر

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)

صحيفة عبرية: غطرسة نتنياهو تضع العلاقات بين مصر وإسرائيل على حافة الهاوية