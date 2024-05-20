الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز

"نظريات المؤامرة".. كاتب صحفي يكشف داعيات وفاة الرئيس الإيراني (فيديو)

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

شدد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، على أن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أثارت جدلًا واسعًا وألقت بظلالها على الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وأوضح إبراهيم، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز أن الوفاة قد تكون محاطة بظروف قدرية، مستبعدًا فكرة التدخل الخارجي رغم التوترات الإقليمية والاستطلاعات الأمريكية المستمرة في المنطقة.

وأضاف أن النقاشات الدائرة في إسرائيل والولايات المتحدة تشير إلى أن اختفاء الرئيس الإيراني لا يخدم مصالحهما، نظرًا لاستقرار النظام الحاكم في إيران وعدم توقع تغييرات جذرية في السياسة الإيرانية نتيجة لذلك، وتابع قائلًا: "إذا ما كُشف أن إسرائيل وراء الحادث، فإنها ستواجه تبعات جسيمة وقد تتحول إيران للهجوم".

واختتم "إبراهيم" تصريحاته بالتأكيد على أن الحادث يظل محاطًا بالغموض، ومن المرجح أن يُسجل كحادث غامض في التاريخ الإيراني، مشيرًا إلى أن الحادث قد صرف الانتباه عن الأوضاع المتأزمة في قطاع غزة، وأكد على أن المنطقة تشهد توترات مستمرة، مما يزيد من تعقيدات الوضع الراهن.

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