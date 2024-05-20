الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف سنجر يحلل تداعيات الأزمة الغزية على السياسة الأمريكية وموقف نتنياهو (فيديو)

أشرف سنجر
أشرف سنجر

أوضح الدكتور أشرف سنجر، الخبير في السياسات الدولية، تأثير الأزمة في غزة على الساحة السياسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأزمة قد أصبحت عنصرًا مؤثرًا في الانتخابات الأمريكية، وأكد أن المستشارين المقربين من الرئيس جو بايدن يعترفون بأن هذه الأزمة قد تسببت في مشكلات له.

وأشار سنجر، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز إلى أن هناك محاولات من قبل بعض المقربين من اللوبي الإسرائيلي للتقليل من شأن الأزمة، معتبرين أن الناخبين الذين قد يحجمون عن دعم بايدن لن يتجهوا لدعم ترامب، الذي يُنظر إليه على أنه الأسوأ فيما يخص موقفه من فلسطين وغزة.

وأضاف الخبير في السياسات الدولية أن هناك قلقًا كبيرًا بين الديمقراطيين من أن يواجه بايدن عواقب وخيمة، بما في ذلك خسارة الانتخابات، إذا ما استمر في دعم حكومة الاحتلال، خاصة أن هناك تجمعًا كبيرًا من الطلاب الجامعيين والأمريكيين من أصول عربية ولاتينية وإفريقية.

واختتم "سنجر" تصريحاته بالتأكيد أن نتنياهو يسعى لإيجاد مخرج لنفسه في الشرق الأوسط، لكنه في الوقت نفسه يؤجج الوضع في المنطقة بأكملها، متحركًا في إيران ولبنان ومستفزًا لمصر.

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