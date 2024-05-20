الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية تدعو ضيوف الرحمن للاستعداد المبكر لرحلة حج ميسّرة

الحج
الحج

حثت وزارة الحج والعمرة السعودية ضيوف الرحمن الذين يحملون تأشيرة حج، أو لديهم تصريح حج عبر منصة نسك، إلى الاستعداد المبكر لرحلة حج ميسّرة، وتفاديًا للتعرض لأية متاعب خلالها، وذلك من خلال اتباع النصائح والإرشادات التوعوية المقدمة من الوزارة أو من خلال الهيئات الرسمية المختصة ببلدانهم.

وقدمت الوزارة في سلسلة منشورات على حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الاستعداد الجيد بما يجنبهم مشقة السفر، وتضمنت النصائح الاستعداد قبل وقت كاف من الرحلة والتخفف من الأمتعة بقدر الإمكان، والالتزام بأوزان ومواصفات الأمتعة والذهاب إلى المطار في الموعد المحدد، والتأكد من وثائق السفر قبل التحرك إلى المطار.

كما نصحت الوزارة الحجاج بالاستعداد البدني لتفادي الإجهاد في الحج، ودعتهم قبل القدوم إلى استكشاف الرحلة والمناسك، والتعرف على مسافات المشاعر المقدسة، وممارسة الرياضة يوميا وتجنب الأعمال الشاقة، كما دعتهم أثناء أداء المناسك إلى ارتداء أحذية رياضية أو طبية وتجنب المأكولات الدسمة، وأخذ راحة كافية بعد النسك وشرب كمية كافية من السوائل.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت الأسبوع الماضي حملة توعوية وتثقيفية دولية بـ15 لغة، عبر وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية وفي المطارات في 20 دولة والتنسيق مع المراكز والشخصيات الإسلامية، لتوعية ضيوف الرحمن، بأنظمة الحج وأهمية الالتزام بها لأداء مناسكهم بسلاسة ويسر، وتجنب أداء المناسك دون تصريح أو تأشيرة حج، مشيرة إلى أن جميع أنواع التأشيرات كالعمرة والزيارة والسياحة والترانزيت لا تمنح حاملها الحق في أداء مناسك الحج.

تاشيرة حج مشقة السفر الرحلة السفر الاستعداد البدني الحج المشاعر المقدسة

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