الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شعبة المواد الغذائية تكشف أهمية قرار الحكومة بمد الإعفاء الجمركى

الإعفاء الجمركي
الإعفاء الجمركي

أوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل قرار الحكومة بمد الإعفاء الجمركي  للمواد الغذائية في اتحاد الغرف التجارية 3 أشهر، قائلًا: "إن هذا القرار سيتيح وفرة للسلع الغذائية، والتي من المفترض أن تشهد انخفاضًا في الأسعار بعد هذه الإعفاءات".

وأضاف المنوفي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» المُذاع على فضائية «دي إم سي» تقديم الإعلامية شيرين عفت، أن الفترة الماضية كانت تشهد ظروفًا أصعب من ناحية الأسعار على عكس الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة أنّ يكون هناك ردود فعل إيجابية تجاه السلع الغذائية التي يستفيد منها المستهلك النهائي.

وأوضح أن الدولة تعمل من خلال آليات واجتماعات عديدة لخفض الأسعار، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا تدريجيًا بالسوق، إلا أن الأهم هنا أن تصل السلعة للمستهلك النهائى بسعر منخفض.

وأشار إلى أن وفرة الدولار في البنوك وانخفاض سعره، أثّر على انخفاض أسعار السلع بشكل كبير، لافتًا إلى أن تبعات هذا القرار سنراها بعد انقضاء مدة الـ3 أشهر الخاصة بالإعفاءات.

الغرف التجارية شعبة المواد الغذائية مد الاعفاء الجمركي انخفاض الأسعار برنامج اليوم

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