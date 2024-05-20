الجهاز الطبي بالمصري يطمئن على غيلاس جناوي.. والفريق يواجه النصر وديًا

أثبتت الأشعة التشخيصية التي خضع لها الجزائري غيلاس جناوي، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، اليوم الإثنين بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، إصابة اللاعب بكدمة قوية في الساق.

وهى الإصابة التي تسببت في تغييره اضطراريًا بعد نحو 17 دقيقة فقط من انطلاق مباراة اليوم أمام انبي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب اعتبارا من غد الثلاثاء لبرنامج استشفائي تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري بقيادة الدكتور محمود الشحات وذلك بهدف تجهيز اللاعب لخوض المباريات المقبلة للفريق.

وديا ..المصري يلاقي النصر القاهري غدا استعدادًا لفيوتشر

من جانب آخر، أتم محمود جابر المدير الاداري بفريق النادي المصري، الاتفاق مع مسئولي فريق النصر القاهري على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الرابعة والنصف عصر غدا الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمواجهة مودرن فيوتشر، الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وحقق المصري تعادلاً سلبيًا بدون أهداف، مع إنبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين بدوري نايل.