الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد عباس: طبقنا جميع أنظم الاستدامة في تنفيذ العاصمة الإدارية

شارك خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي تنظمه الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة.

تأتي هذه المشاركة في المؤتمر الذي يحمل شعار "نحو إفريقيا مستدامة"، لدعم جهود الشركة في تحفيز التعاون بين الجهات المعنية، لتعزيز جهود الاستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 203 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكد خالد عباس ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، معتبرها السبيل الوحيد للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة في القارة السمراء.

استشهد “عباس” بالتخطيط الأخضر والمستدام للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تحويل منطقة صحراوية إلى مدينة خضراء ذكية على مساحة 40 ألف فدان، واستخدام الطاقة المتجددة في المنشآت الحكومية، إضافة إلى إدارة المخلفات وترشيد استخدام المياه.

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية العاصمة الإدارية الجديدة أول مساعدة ذكية في العاصمة الادارية الجديدة المهندس خالد عباس أعلن المهندس خالد عباس

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