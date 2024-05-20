حملة لمتابعة انضباط أسعار السلع بمحلات وأسواق شرق المنصورة (صور)

وجهت رئاسة حي شرق المنصورة، اليوم الإثنين، حملة لمتابعة أسعار السلع بالأسواق والمحلات، تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بناءً علي الكتاب الدوري رقم 28 لسنه 2023، شملت المرور علي المنشآت والمطاعم والسوبر ماركت والمخابز والمضارب والمطاحن والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

شارك في الحملة رئيس الحي اللجنه المشكله من راضي العدوي مدير البيئة، سلامة محمد وكيل ادارة البيئة وكيل إدارة الإعلانات وأسماء عبد الغفار مديرة الاستثمار بالحى وباقى فريق العمل من الصحه والتموين والطب البيطرى وسلامة الغذاء بشن حمله للمرور علي محلات بيع الاغذيه "

وأسفرت الحملة عن إعدام 35 كيلو فواكه الخضروات ولحوم ودهون وذلك لتغير خواصهم الطبيعيه.

وأكد رئيس الحى على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وضبط الأسواق والتأكد من التسعيرة بالإضافة إلى مراقبة صحة وسلامة الأغذية بالمحلات التجارية والمطاعم للحفاظ على صحة المواطنين.

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