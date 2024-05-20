آخر التطورات الميدانية في غزة.. اجتياح مخيم جباليا لليوم التاسع وحصيلة جديدة للشهداء

تواصلت الهجمات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، حيث استمرت قوات الاحتلال في اجتياح مخيم جباليا لليوم التاسع على التوالي، وسيطرت بالقوة النارية على عدة مناطق منه، بما في ذلك بلوكات 1،2،3،4،5 ومربع رياض الصالحين، وعزبة ملين، وشارع العجارمة والمناطق الشمالية حتى أبراج الشيخ زايد.

في الوقت نفسه، واصلت قوات الاحتلال محاصرتها لمستشفى العودة في تل الزعتر لليوم الثاني على التوالي، وقد استهدفت بقذيفة مدفعية الطابق الأخير لمبنى المستشفى بعد عصر اليوم، مما يشكل خطرًا على حياة المرضى والطواقم الطبية.

وفي حصيلة مأساوية، أعلنت مصادر طبية عن سقوط 12 شهيدًا جراء قصف طائرات الاحتلال عمارة سكنية تعود لعائلة الكحلوت في مشروع بيت لاهيا.

ارتفاع عدد الشهداء في شمال غزة

من جهة أخرى، وصل عدد الشهداء والمصابين إلى مستشفى كمال عدوان منذ صباح اليوم إلى 14 شهيدًا و42 مصابًا نتيجة العدوان المتواصل على شمال قطاع غزة.

وفي تصعيد آخر، أطلقت قناصة الاحتلال النار على البوابة الشمالية لمستشفى كمال عدوان، بينما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الخطيب في بلدة بيت لاهيا، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وفيما يتعلق بالمداخل، استمرت قوات الاحتلال في إغلاق مدخل بلدة بيت حانون، ومحاصرتها للنازحين في مدارس الإيواء القريبة منها.

وفي جريمة جديدة، سقط 4 شهداء بعد قصف مدفعي على مدخل عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا بعد ظهر اليوم.

وفي أحداث مؤلمة، توفيت طفلة داخل قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان بسبب توقف جهاز الأكسجين والخطر الذي تشكله الحالة.