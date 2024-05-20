لماذا حضر "حنظلة" نهائي كونفيدرالية الزمالك ونهضة بركان؟

إضافة إلى الفرحة العارمة التي اجتاحت قلوب محبي فريق نادي الزمالك بتغلبه أمس على نهضة بركان بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة، وتتويج الزمالك بطلًا للمرة الثانية بلقب الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، كانت هناك فرحة أخرى عربية وعالمية داعبت كل من هو داعمًا ومؤمنًا بالقضية الفلسطينية، تلك الفرحة التي جاءت بحضور حنظلة رمز الصمود الفلسطيني على استاد القاهرة وقت النصر.

حضر حنظلة على الاستاد باحتفال اللاعب أحمد حمدي بالفوز على طريقة هذا الرمز للصمود الفلسطيني، ليزداد الجماهير صراخًا فرحًا فرحتين، وليسجل الفريق في تاريخه ليس فقط انتصارًا رياضيًا هامًا بل في ظل ذلك لم يسجل انتصارًا هو الأكبر وهو الانتصار لقضية الأمة بل لقضية الإنسان الحقيقي " القضية الفلسطينية".

وسجل لاعب الزمالك أحمد حمدي في لقاء أمس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23 محتفلًا بهدفه بإشارة النصر، التي جسد فيها شخصية حنظلة تلك الشخصية التي ظهرت للمرة الأولى في لوحات رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي عام 1969 على هيئة صبي أدار ظهره للعالم مكتفاً يديه خلف ظهره.

مواقف دعم للقضية متكررة

تلك ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها لاعب الزمالك حمدي دعمه للشعب الفلسطيني، إذ أنه قد حرص في وقت سابق وتحديدًا عندما كان لاعبًا في صفوف نادي مونتريال الكندي، على المشاركة في تظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني الذي يُعاني ويناضل ويقاوم في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر، كذلك كتب أحمد حمدي رسالة واضحة على "إكس" في وقتٍ سابق دعم فيها فلسطين.

ونادي الزمالك باعتباره كيان مصري لا يختلف موقفه عن موقف مصر ناحية القضية الفلسطينية من تأييد ودعم واستقبال، كان قد عبّر على صفحته على منصة إكس انضمام اللاعب الفلسطيني ياسر حمد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم من خلال مقطع مصور ظهر فيه اللاعب الفلسطيني وهو يتوشح الكوفية الفلسطينية ويرقص رقصة “أصحاب الأرض”.

من ناحية أخرى وفيما يدل على تقدير هذا الدعم الذي يقدمه نادي الزمالك للقضية الفلسطينية، كانت قد بثت كتائب الشهيد “أبو علي مصطفى” مقطع فيديو يظهر ارتداء مقاتليها قميص النادي، وذلك خلال قصفهم حشودًا لجيش الاحتلال شرق محافظة الوسطى في قطاع غزة وذلك في مشهد لاقى تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، لحظة استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى حشود العدو الصهيوني، ردًّا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبدا مقاومان وهما يرتديان قميص الزمالك الأبيض والمخطط باللون الأحمر بشكل أفقي، كما ظهرا وهما يلقمان قذائف ثقيلة في مدفع داخل ما بدت أنها أحراش زراعية، وفي خلال مدة قصيرة تداول هذا الفيديو حينها آلاف المتابعين عبر موقع التواصل ملايين المشاهدات، بينما انهالت التعليقات التضامنية مع أهل الأرض وأهل الرباط والجهاد وهم يرتدون تيشيرت الزمالك أثناء العمل والدفاع عن الأرض والدين.

وحنظلة هو أيقونة فلسطينية وهو أشهر الشخصيات التي رسمها ناجي العلي في كاريكاتيراته وقدمها سنة 1969 بجريدة "السياسة الكويتية"، ويمثل حنظلة صبياً في العاشرة من عمره، واعتبر حنظلة بمثابة توقيعًا لناجي العلي كما أصبح رمزاً للهوية الفلسطينية، حتى بعد موت مؤلف الشخصية ظلت شخصية حنظلة باقية لأنها تجاوزت قضية محدودة إلى دلالات إنسانية أوسع.