متحور كورونا الجديد يتفشى.. 12 عرضًا جديدًا للإصابة بمتحور "FLiRT"

حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور كورونا الجديد "FLiRT" الأكثر انتشارًا وخطورة في الوقت الحالي، نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة التي يشهدها العالم خلال 2024، والذي أطلق عليه بعض العلماء "العام الأشد حرارة".

ويُعتقد أن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هي السبب وراء ارتفاع عدد الحالات في الولايات المتحدة، ويمكن أن تنتشر السلالة في مناطق أبعد.

وأظهرت بيانات وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة (UKSHA)، أنه تم الإبلاغ عن ارتفاع بنسبة 15.7 في المائة في جميع حالات الإصابة بالفيروس من شهر لآخر.

خطورة فيروس FLiRT

وأصدر المتحدث باسم المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها نداء تحذيريا وقال: "الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى نوع جديد من الفيروس".

وتابع: "بعض التغييرات والطفرات تسمح للفيروس بالانتشار بسهولة أكبر أو تجعله مقاومًا للعلاجات أو اللقاحات، ومع انتشار الفيروس، قد يتغير ويصبح من الصعب إيقافه.

متغير جديد ينتمي لسلالات كورونا

وقال الدكتور محمد سلامة أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة كفر الشيخ، إنَّ هذا الفيروس جزء من عائلة أوميكرون، وبخلاف حقيقة أنها تمثل الآن ربع جميع الحالات في الولايات المتحدة، لا يوجد الكثير من المعلومات المعروفة عن السلالة الجديدة، إلا ما أوضحته منظمة الصحة العالمية وحذرت منه وزارة الصحة المصرية.

ما هي أعراض فيروس FLiRT؟

وفيما يخص أعراض فيروس كورونا الجديد FLiRT، أوضح "سلامة" إنه لا يوجد شيء يميز أعراضه عن أعراض فيروس كورونا العادي.

وبحسب أستاذ القلب والأوعية الدموية فإن الأعراض الأكثر شيوعًا هي: