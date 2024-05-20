الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحور كورونا الجديد يتفشى.. 12 عرضًا جديدًا للإصابة بمتحور "FLiRT"

كورونا
كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور كورونا الجديد "FLiRT" الأكثر انتشارًا وخطورة في الوقت الحالي، نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة التي يشهدها العالم خلال 2024، والذي أطلق عليه بعض العلماء "العام الأشد حرارة".

ويُعتقد أن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هي السبب وراء ارتفاع عدد الحالات في الولايات المتحدة، ويمكن أن تنتشر السلالة في مناطق أبعد.

وأظهرت بيانات وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة (UKSHA)، أنه تم الإبلاغ عن ارتفاع بنسبة 15.7 في المائة في جميع حالات الإصابة بالفيروس من شهر لآخر.

 

خطورة فيروس FLiRT

وأصدر المتحدث باسم المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها نداء تحذيريا وقال: "الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى نوع جديد من الفيروس".

وتابع: "بعض التغييرات والطفرات تسمح للفيروس بالانتشار بسهولة أكبر أو تجعله مقاومًا للعلاجات أو اللقاحات، ومع انتشار الفيروس، قد يتغير ويصبح من الصعب إيقافه.

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متغير جديد ينتمي لسلالات كورونا

وقال الدكتور محمد سلامة أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة كفر الشيخ، إنَّ هذا الفيروس جزء من عائلة أوميكرون، وبخلاف حقيقة أنها تمثل الآن ربع جميع الحالات في الولايات المتحدة، لا يوجد الكثير من المعلومات المعروفة عن السلالة الجديدة، إلا ما أوضحته منظمة الصحة العالمية وحذرت منه وزارة الصحة المصرية.

 

ما هي أعراض فيروس FLiRT؟

وفيما يخص أعراض فيروس كورونا الجديد FLiRT، أوضح "سلامة" إنه لا يوجد شيء يميز أعراضه عن أعراض فيروس كورونا العادي.

وبحسب أستاذ القلب والأوعية الدموية فإن الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

  • ارتفاع درجة الحرارة أو الارتعاش (قشعريرة)، ويعني ارتفاع درجة الحرارة أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك على غير العادة.
  • سعال جديد ومستمر، وهذا يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة.
  • فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق
  • ضيق في التنفس
  • الشعور بالتعب أو الإرهاق
  • جسد مؤلم
  • صداع
  • التهاب في الحلق
  • انسداد أو سيلان الأنف
  • فقدان الشهية
  • إسهال
  • الشعور بالمرض أو المرض
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